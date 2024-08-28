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Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Galatasaray'da bununla birlikte savunmada yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. İşte Galatasaray'da o istatistik... GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:36
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Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, toplamda 4-2'lik sonuçla turnuvaya veda etti.

Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Galatasaray, tarihinde ikinci kez Avrupa Kupası elemelerinde oynadığı iki maçı da kaybetti. Sarı kırmızılılar daha önce 2021 - 2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven'a iki maçta mağlup olmuştu.

Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Young Boys karşısında iki maçta da kalesini gole kapatamayan Galatasaray'ın, bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntı devam etti.

Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Davinson'un sakatlığı, Nelsson'un formsuzluğu ve kart cezaları nedeniyle bu bölgede istikrar sağlanamadı.

Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Sarı kırmızılılar sezona, Turkcell Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamıştı. Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra ligde Atakaş Hatayspor ve Tümosan Konyaspor'u 2-1 ile geçti.

Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Galatasaray fileleri, çıktığı 5 resmi maçta da sarsıldı. Bu maçlarda kalesinde 12 gol gören sarı kırmızılılar, 6 kez fileleri havalandırabildi.

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