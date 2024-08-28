Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, toplamda 4-2'lik sonuçla turnuvaya veda etti.

Galatasaray, tarihinde ikinci kez Avrupa Kupası elemelerinde oynadığı iki maçı da kaybetti. Sarı kırmızılılar daha önce 2021 - 2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven'a iki maçta mağlup olmuştu.