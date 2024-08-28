Galatasaray savunmada döküldü! İşte dikkat çeken o istatistik...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Galatasaray'da bununla birlikte savunmada yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. İşte Galatasaray'da o istatistik... GS HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Davinson'un sakatlığı, Nelsson'un formsuzluğu ve kart cezaları nedeniyle bu bölgede istikrar sağlanamadı.
Sarı kırmızılılar sezona, Turkcell Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamıştı. Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra ligde Atakaş Hatayspor ve Tümosan Konyaspor'u 2-1 ile geçti.
Galatasaray fileleri, çıktığı 5 resmi maçta da sarsıldı. Bu maçlarda kalesinde 12 gol gören sarı kırmızılılar, 6 kez fileleri havalandırabildi.
DİĞER