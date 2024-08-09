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GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasıyla başlıyor. Süper Kupa’daki yenilgiyi geride bırakmak isteyen Aslan, açılış haftasında 5. yıldız hedefiyle yola çıkıyor. Turgut Doman'ın düdük çalacağı RAMS Park'taki maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:31
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GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Açılış haftası ilk maçında Galatasaray, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezona 5. yıldız motivasyonuyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, evlerinde galibiyet alarak taraftarına Süper Kupa'daki yenilgiyi de unutturmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Hatayspor: Bekaj, K.Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Diack, Abdulkadir, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarlarına sezonun ilk haftasında galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda esas heyecan yeni transferlerde yaşanacak. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara forma giymeleri halinde Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında boy gösterecek.

6 MAÇTA 4 HÜSRAN

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında F.Düsseldorf, LASK Linz ve Parma'ya karşı yenilgi yaşayan Aslan, Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Lecce ve Trencin maçlarından ise galibiyetle ayrılmıştı.

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