GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Açılış haftası ilk maçında Galatasaray, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezona 5. yıldız motivasyonuyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, evlerinde galibiyet alarak taraftarına Süper Kupa'daki yenilgiyi de unutturmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Hatayspor: Bekaj, K.Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Diack, Abdulkadir, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarlarına sezonun ilk haftasında galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda esas heyecan yeni transferlerde yaşanacak. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara forma giymeleri halinde Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında boy gösterecek.

6 MAÇTA 4 HÜSRAN

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında F.Düsseldorf, LASK Linz ve Parma'ya karşı yenilgi yaşayan Aslan, Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Lecce ve Trencin maçlarından ise galibiyetle ayrılmıştı.