TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim daha katıldı. Cimbom Kolombiyalı orta saha oyuncusuna 16 milyon Euro'luk teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios için ilk teklifini yaptı.
İŞTE YAPILAN O TEKLİF
Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Habere göre; Brezilya ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı ve rakamın yükseltilmesini beklediği belirtildi.
24 yaşındaki orta saha, Palmeiras ile 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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