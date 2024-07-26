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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim daha katıldı. Cimbom Kolombiyalı orta saha oyuncusuna 16 milyon Euro'luk teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 22:38
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

Sağ bek transferinde Elias Jelert'i kadrosuna katarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, rotayı orta sahaya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

İki yönlü orta saha için çalışmalarını sürdüren yönetim, tüm uğraşlara rağmen Wendel'in kulübü Zenit ile anlaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

Bolavip'in haberine göre Cimbom, yıldız ismin alternatifini Brezilya'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios için ilk teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

İŞTE YAPILAN O TEKLİF

Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Richard Rios'a dev teklif!

Habere göre; Brezilya ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı ve rakamın yükseltilmesini beklediği belirtildi.

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