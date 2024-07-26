GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Guela Doue transferinden vazgeçen Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği aktarıldı.
Sağ bek bölgesini güçlendirdikten sonra gözünü orta saha transferine çeviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİRÇOK İSİM VAR"
Buruk, orta saha transferine ilişkin "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor.
Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı.
Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, yaptığı açıklamada Arjantinli yıldıza talip olan iki takımı açıkladı.
MILAN VE NAPOLI ICARDI'Yİ İSTİYOR
Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.
İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta süre aldı.
Arjantinli yıldız, 32 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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