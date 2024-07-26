Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 16:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Sarı-kırmızılı taraftarların transferde geç kaldığı yönünde eleştirdiği yönetim, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

İlk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan ve geride bıraktığımız sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini alan Cimbom, uzun uğraşlar verdiği sağ bek transferine de noktayı koydu.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Guela Doue transferinden vazgeçen Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Sağ bek bölgesini güçlendirdikten sonra gözünü orta saha transferine çeviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİRÇOK İSİM VAR"

Buruk, orta saha transferine ilişkin "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, yaptığı açıklamada Arjantinli yıldıza talip olan iki takımı açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

MILAN VE NAPOLI ICARDI'Yİ İSTİYOR

Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Arjantinli yıldız, 32 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti 16:50
F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti 16:42
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 16:22
F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı 16:21
Serge Ibaka Real Madrid'de Serge Ibaka Real Madrid'de 16:19
Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor 16:15
Daha Eski
Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı 15:53
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi 15:33
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten 15:11
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." 14:52
Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan 12:56
Doue transferi resmen açıklandı Doue transferi resmen açıklandı 12:29