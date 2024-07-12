Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, takımdaki o yıldızdan dolayı davalık olabilir. İşte haberin detayları...
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Alman ekibinin ödemelerin yapılması için G.Saray'a ihtar çektiği belirtildi.
Ödemelerin hala yapılmaması takdirde dava yoluna gideceği kaydedildi.
25 yaşındaki sol bek Cimbom'a devre arası transfer olmuş ve 15 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağlamıştı.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Bramfeld altyapısında başladı.
2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.
2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.
Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover'in yolunu tuttu.
Şubat 2024'te 3.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...
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