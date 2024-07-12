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Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, takımdaki o yıldızdan dolayı davalık olabilir. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 19:45
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Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Son şampiyon Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte yeni sezonda bu ünvanını korumak istiyor.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, Alman basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

HANNOVER G.SARAY'A HABER YOLLADI

aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel Taşova'nın, Alman basınından Bild'den derlediği habere göre; Cimbom'un devre arasında transfer ettiği Derrick Köhn için Hannover dava açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Alman ekibinin ödemelerin yapılması için G.Saray'a ihtar çektiği belirtildi.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Ödemelerin hala yapılmaması takdirde dava yoluna gideceği kaydedildi.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

25 yaşındaki sol bek Cimbom'a devre arası transfer olmuş ve 15 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Bramfeld altyapısında başladı.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover'in yolunu tuttu.

Galatasaray'a o yıldız için dava şoku! Dursun Özbek kara kara düşünüyor

Şubat 2024'te 3.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

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