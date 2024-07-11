GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması geldi. D'Avila, milli futbolcunun gitmek istediği kulüp profilini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da adı Avrupa'dan önemli ekiplerle anılan Kerem Aktürkoğlu için menajerinden açıklama geldi.
Milli oyuncunun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada Kerem için Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.
D'Avila, teklifi reddetme nedenleriyle ilgili olarak, "Kerem, Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.
William D'Avila'nın bu açıklamasının ardından Rus ekibinden de çok konuşulacak bir açıklama geldi.
"REKLAM YAPIYOR"
Spartak Genel Direktörü Oleg Malyshev, William D'Avila'nın sözlerinin hatırlatılmasının ardından "Her şeyden önce menajerinin açıklamalarının gerçekle örtüşmediği, oyuncunun bir tür reklamını yaptığını, oyuncuyu bir takıma transfer etmeye çalıştığını anlamalısınız"
"Bu yüzden özellikle bu oyuncu hakkında yorum yapmıyorum. Ancak bu bir sır değil"
"Rus kulüplerinin şu anda Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle oyuncu getirme imkanının sınırlı olduğu zaten uzun zamandır biliniyor." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun adı Spartak Moskova dışında İspanya'dan Real Sociedad ile de ciddi şekilde anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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