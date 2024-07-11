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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması geldi. D'Avila, milli futbolcunun gitmek istediği kulüp profilini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 12:21
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer planlamaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Bu doğrultuda Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Galatasaray'da adı Avrupa'dan önemli ekiplerle anılan Kerem Aktürkoğlu için menajerinden açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Milli oyuncunun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada Kerem için Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

D'Avila, teklifi reddetme nedenleriyle ilgili olarak, "Kerem, Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

William D'Avila'nın bu açıklamasının ardından Rus ekibinden de çok konuşulacak bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

"REKLAM YAPIYOR"

Spartak Genel Direktörü Oleg Malyshev, William D'Avila'nın sözlerinin hatırlatılmasının ardından "Her şeyden önce menajerinin açıklamalarının gerçekle örtüşmediği, oyuncunun bir tür reklamını yaptığını, oyuncuyu bir takıma transfer etmeye çalıştığını anlamalısınız"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

"Bu yüzden özellikle bu oyuncu hakkında yorum yapmıyorum. Ancak bu bir sır değil"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

"Rus kulüplerinin şu anda Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle oyuncu getirme imkanının sınırlı olduğu zaten uzun zamandır biliniyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Kerem Aktürkoğlu'nun adı Spartak Moskova dışında İspanya'dan Real Sociedad ile de ciddi şekilde anılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun gitmek istediği takım...

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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