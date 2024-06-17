Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Cimbom, birçok oyuncuyla temas halindeydi. Ancak sarı kırmızılıların transferde ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ancak Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar...
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'ın, son olarak Alman orta saha Pascal Gross'a kanca attığı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların, Fransa'da Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'un ardından, Brighton takımımın 33 yaşındaki futbolcusu Pascal Gross'a da teklif yaptığı iddia edildi.
25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için Başkan Dursun Özbek, Buruk'a transferde yetki verdi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Euro 2024'te Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren Alman orta saha Pascal Gross'a Galatasaray'ın ilk resmi teklifi yaptığı bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 33 yaşındaki başarılı 8 numaranın sarı kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Kulübüyle sözleşmesinin son senesine girildiği ortamda makul bir bonservis bedeliyle transferin mümkün olabileceği konuşuluyor.
Almanya'da yetişen Gross, Karlsruhe'de forma giydikten sonra 2017'de Ingolstadt ekibinden Brighton'a transfer olmuştu.
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