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Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Cimbom, birçok oyuncuyla temas halindeydi. Ancak sarı kırmızılıların transferde ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:44
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Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Sezon 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Yönetim orta saha transferi için birçok önemli yıldızla temas halindeydi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Ancak Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'ın, son olarak Alman orta saha Pascal Gross'a kanca attığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Sarı kırmızılıların, Fransa'da Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'un ardından, Brighton takımımın 33 yaşındaki futbolcusu Pascal Gross'a da teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için Başkan Dursun Özbek, Buruk'a transferde yetki verdi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Euro 2024'te Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren Alman orta saha Pascal Gross'a Galatasaray'ın ilk resmi teklifi yaptığı bildirildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 33 yaşındaki başarılı 8 numaranın sarı kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Kulübüyle sözleşmesinin son senesine girildiği ortamda makul bir bonservis bedeliyle transferin mümkün olabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Almanya'da yetişen Gross, Karlsruhe'de forma giydikten sonra 2017'de Ingolstadt ekibinden Brighton'a transfer olmuştu.

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