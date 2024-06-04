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Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalara yer verdi. Timur'un, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkındaki o sözleri ise gündem oldu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:01
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Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

Kararını, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyuran Timur, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

"ÇOK CİDDİ KATKIMIZ VAR"

"Jose Mourinho çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var.

Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da desteğini yineleyen Erden Timur, "Bizi yeni takımla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var. Birliğimizi bozmazsak kulüp içindeki, şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.

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