Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."
Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalara yer verdi. Timur'un, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkındaki o sözleri ise gündem oldu...
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13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da desteğini yineleyen Erden Timur, "Bizi yeni takımla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var. Birliğimizi bozmazsak kulüp içindeki, şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.
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