Erden Timur'dan olay Jose Mourinho yorumu! "Buraya gelmesinde..."

Kararını, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyuran Timur, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de çarpıcı açıklamalara yer verdi.

"ÇOK CİDDİ KATKIMIZ VAR" "Jose Mourinho çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var.