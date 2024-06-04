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Anlaşarak kral olduk
Dries Mertens, Belçika basınına dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gazet van Antwerpen’e konuşan Belçikalı yıldız, “İcardi, gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum” dedi.
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