Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Zaha'dan taraftara flaş cevap!

GALATASARAY HABERİ: Zaha'dan taraftara flaş cevap!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu. 31 yaşındaki isim, sosyal medyadan 'Kendine takım bul' diyen taraftara çok konuşulacak bir cevap verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Zaha'dan taraftara flaş cevap!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan 'Kendine takım bul' diyen taraftara cevap verdi.

Zaha, verdiği cevapta "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zaha bu paylaşımı belli bir süre sonra sildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Mourinho'dan imza töreninde flaş sözler!
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı...
DİĞER
34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…
Başkan Erdoğan'dan 'teröristan' tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti'nin yeni yol haritasının şifreleri
Dünya yıldızı F.Bahçe'ye gelmek istiyor!
Mourinho İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...
Zaniolo'dan Galatasaray kararı!
Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
Süper Loto sorgulama ekranı 2 Haziran Pazar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! 19:50
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... 18:49
Mourinho'nun boğaz keyfi! Mourinho'nun boğaz keyfi! 18:36
Zaha'dan taraftara flaş cevap! Zaha'dan taraftara flaş cevap! 18:31
F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! 18:28
Dünya yıldızı F.Bahçe'ye gelmek istiyor! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye gelmek istiyor! 18:07
Daha Eski
G.Antep'te dünya bisiklet günü etkinliği düzenlendi! G.Antep'te dünya bisiklet günü etkinliği düzenlendi! 18:00
Bakan Bak'tan Esra Yıldız'a tebrik! Bakan Bak'tan Esra Yıldız'a tebrik! 17:55
Mourinho için imza töreni düzenleniyor | CANLI Mourinho için imza töreni düzenleniyor | CANLI 17:45
A Milli Takım, İtalya maçına hazırlanıyor! A Milli Takım, İtalya maçına hazırlanıyor! 17:40
Mourinho'nun basın toplantısı ne zaman? Mourinho'nun basın toplantısı ne zaman? 16:51
Ferdinand'dan Mourinho'ya başarı dileği! Ferdinand'dan Mourinho'ya başarı dileği! 16:11