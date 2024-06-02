GALATASARAY HABERİ: Zaha'dan taraftara flaş cevap!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan 'Kendine takım bul' diyen taraftara cevap verdi.

Zaha, verdiği cevapta "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zaha bu paylaşımı belli bir süre sonra sildi.

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