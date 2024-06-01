Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir istediği gurbetçi yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitireceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezonu da zirvede noktalayarak 5. yıldızı takmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Yönetim, hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem de 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarını direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılarda gündem maddelerinden biri de sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Galatasray savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Berkay Yılmaz'la temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Uzun süredir listede yer alan Freiburg'un 19 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Alman ekibinden ayrılmak isteyen Berkay, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Yerli takviyelerine büyük önem veren Okan Buruk, Berkay için bir kez daha rapor sundu.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Buruk'un ısrarla istediği genç oyuncu ve sarı- kırmızılı yetkililer, kısa süre içinde bir araya gelerek transferi bitirecek.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg II formasıyla 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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