TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezonu da zirvede noktalayarak 5. yıldızı takmak istiyor.

Yönetim, hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem de 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvadı.