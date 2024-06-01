TRANSFER HABERİ - Uzun süredir listedeydi! Galatasaray gurbetçi yıldızı bitiriyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir istediği gurbetçi yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitireceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarını direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılarda gündem maddelerinden biri de sol bek transferi...
Galatasray savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Berkay Yılmaz'la temaslarını sürdürüyor.
Uzun süredir listede yer alan Freiburg'un 19 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
Alman ekibinden ayrılmak isteyen Berkay, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.
Yerli takviyelerine büyük önem veren Okan Buruk, Berkay için bir kez daha rapor sundu.
Buruk'un ısrarla istediği genç oyuncu ve sarı- kırmızılı yetkililer, kısa süre içinde bir araya gelerek transferi bitirecek.
Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg II formasıyla 18 maça çıktı.
19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Berkay'ın güncel piyasa değeriyse 500 bin Euro.
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