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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetiyle gelen 24. şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Özbek, "Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:00
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede yeniden başkan seçilen Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu değerlendiren Özbek, "Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün." ifadelerini kullandı.

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