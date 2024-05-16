TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek
Süper Lig şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda sezonun kahramanlarından olan Barış Alper Yılmaz için derbiyi izlemeye Avrupa'nın önemli takımları geliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Milli takım ve Galatasaray'daki performansıyla transfer listelerinin üst sıralarında yer alan yıldız oyuncu Avrupa devlerini peşine taktı.
Birçok 37. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Barış Alper için RAMS Park'ta yerini alacak.
Barış Alper'i Fenerbahçe maçında İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüpleri mercek altına alacak.
6 KULÜP BARIŞ ALPER İÇİN GELİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre; milli yıldız için İngiltere'den Tottenham, West Ham ve Aston Villa, İtalya'dan Juventus ve Roma Fransa'dan ise Lille kulübü derbiyi izleyecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıkan yıldız oyuncu 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray yönetimi Avrupa Şampiyonası'nda genç oyuncunun bonservis bedelini yükseltmesini bekliyor.
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