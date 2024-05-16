Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Süper Lig şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda sezonun kahramanlarından olan Barış Alper Yılmaz için derbiyi izlemeye Avrupa'nın önemli takımları geliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:16
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TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Sarı kırmızılılar, 1 puan alması durumunda taraftarı önünde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz'dan Cimbom'a piyango vurabilir.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Milli takım ve Galatasaray'daki performansıyla transfer listelerinin üst sıralarında yer alan yıldız oyuncu Avrupa devlerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Birçok 37. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Barış Alper için RAMS Park'ta yerini alacak.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Barış Alper'i Fenerbahçe maçında İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüpleri mercek altına alacak.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

6 KULÜP BARIŞ ALPER İÇİN GELİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; milli yıldız için İngiltere'den Tottenham, West Ham ve Aston Villa, İtalya'dan Juventus ve Roma Fransa'dan ise Lille kulübü derbiyi izleyecek.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıkan yıldız oyuncu 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray'a Barış Alper piyangosu! 6 kulüp derbiyi izlemeye gelecek

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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