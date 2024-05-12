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Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürki, “Rekorları kıra kıra gidiyoruz. Hedefimiz 105 puan. Son maça kadar savaşacağız. İnşallah 24’üncü şampiyonluğu sezon sonunda taraftarımızla beraber kutlayacağız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:11
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Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk'ten şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonu 105 puanla tamamlamak istediklerini ifade eden Metin Öztürk, "Rekorları kıra kıra gidiyoruz. Hedefimiz 105 puan. 105 puanı sadece şampiyonluk için söylemiyoruz. Biz bugün şampiyonluğu garantileseydik de hedefimiz yine 105 puandı. Biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz. Futbol adaleti için de savaşıyoruz. Alt sıralarda küme düşecek olanlar var. Onun için biz son maça kadar Fenerbahçe ve Konyaspor maçını da kazanmayı planlayarak ilerliyoruz. Biz zaten 2 yıl önce Dursun Özbek Başkanım ile yola çıkarken, 2 yıl üst üste şampiyonluk vadetmiştik. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın demiştik. Aynı yolda gidiyoruz. İnşallah 25 Mayıs'ta Dursun Özbek'te başkanımız seçilirse biz beşinci yıldıza doğru devam edeceğiz. Bugün ufak tefek de olsa hakem hataları oldu. Yediğimiz ikinci golden önce Mertens'e yapılan faul es geçildi. Olabilir. Biz hep şunu söylüyoruz, kötü niyet olmadığı sürece bizim için sorun yok. Ama sadece yukarıya bakmayın, aşağıya da bakın. Aşağısı da yangın yeri. Onun için biz son maça kadar savaşacağız. İnşallah 24'üncü şampiyonluğu sezon sonunda taraftarımızla beraber kutlayacağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ATMOSFER ÇOK İYİ OLACAK"

Fenerbahçe derbisinde oluşacak atmosfer hakkında da yorumlarda bulunan Öztürk, "Galatasaray taraftarını biliyorsunuz 5'inci hafta da 52 bin kişiye oynadı, 10'uncu hafta da öyle oynadı. Başından beri Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandılar. Atmosfer çok iyi olacak. Sonuçta arzumuz kazanmak ama futbolda maç bitmeden sonuç belli olmuyor. Onun için rakibe de saygı duyacağız. O 90 dakikayı tamamlayacağız. Sonra şampiyonluk maçı gibi bir sonraki 90 dakikaya da çıkacağız. Çünkü bizim için sadece şampiyon olmak değil, yarıştığımız 19 takımın hakkını korumak da önemli. Onun için biz son topa kadar oynayacağız" diye konuştu.

"SON TOPA KADAR GALATASARAY MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde maçı yönetecek hakemin sorulması üzerine ise Öztürk şu ifadelerde bulundu:

"Ben bugünkü maçı konuşuyorum. Bunlar başkanımızın ve başkan vekilimizin konuları. Bunu onlara soracaksınız. Biz şu an keyifli bir maç seyrettik. Gördüğünüz gibi küme düşecek bir takım ve onunla 40-50 puan farkı olan şampiyon olacak bir takım dişe diş mücadele ediyor. Futbolun güzelliği de bu zaten. Hiçbir şey kolay değil. Önümüzde iki tane zor 90 dakika bizi bekliyor. Onun için Okan hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Son topa kadar Galatasaray mücadeleye devam edecek."

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