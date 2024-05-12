Haberler Galatasaray Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Köhn Barış Alper ve Berkan Kutlu'dan!

Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Köhn Barış Alper ve Berkan Kutlu'dan!

Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek 3 puanı kazanan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Derrick Köhn, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:54 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Köhn Barış Alper ve Berkan Kutlu'dan!

Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Derrick Köhn, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Barış Alper Yılmaz ve Derrick Köhn taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra taraftarlar, futbolcular soyunma odasına giderken, galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'yu tribünlere çağırdı. Berkan da sahanın ortasına giderek, Galatasaraylı taraftarlara 3'lü yaptırdı.

Burak Yılmaz: Ben Türk hakem istiyorum!
F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı
DİĞER
Dünyanın en gaddar 40 futbolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsaneleri de listede
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu
İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri!
Cimbom adım adım şampiyonluğa! Olimpiyat'ta gol düellosu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Metin Öztürk: F.Bahçe maçında çok iyi atmosfer olacak!
Mertens: Sona doğru gidiyoruz
💥Süper Loto çekildi! (12 Mayıs)
🐄 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens: Sona doğru gidiyoruz Mertens: Sona doğru gidiyoruz 21:47
Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz! Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz! 21:45
Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü! Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü! 21:44
Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "F.Bahçe maçı..." Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "F.Bahçe maçı..." 21:37
F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı 21:35
Başakşehir tek golle kazandı! Başakşehir tek golle kazandı! 21:29
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri! İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri! 21:24
"Burada aslolan Fenerbahçe" "Burada aslolan Fenerbahçe" 21:20
Batshuayi: Galatasaray derbisi çok önemli Batshuayi: Galatasaray derbisi çok önemli 21:19
Kasımpaşa evinde rahat kazandı! Kasımpaşa evinde rahat kazandı! 21:17
Djiku: Kendi gururumuz için G.Saray'ı yenmeliyiz Djiku: Kendi gururumuz için G.Saray'ı yenmeliyiz 21:15
Hatayspor 3 puanı son dakikada aldı! Hatayspor 3 puanı son dakikada aldı! 21:14