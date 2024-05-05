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Şampiyonluk günü

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk için sahne alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Şampiyonluk günü

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk için sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, ligin 30. ve son haftasında bugün saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 68 puanı bulunan Galatasaray Petrol Ofisi, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Ligde 66 puanlı ikinci sıradaki Fomget Gençlik ise aynı saatte Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk heyecanı TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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