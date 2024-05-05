Hedef 16'da 16

Süper Lig'de adım adım 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, 35. hafta mücadelesinde Sivasspor'u konuk edecek. Rams Park'ta saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 34 maçta 93 puan toplayarak son dört haftaya 4 puan farkla zirvede girdi. 15'te 15 yaparak rekor kıran Okan Buruk'un öğrencileri, bugün hem bu seriyi geliştirmek hem de yeni bir rekor için sahaya çıkacak.

İÇ SAHA REKORUNU TAZELEYECEK

Geçtiğimiz hafta kulüp tarihinin puan rekorunu ele geçiren Galatasaray, bugün 1 puan dahi alması halinde Fenerbahçe'nin 1988-89'daki puan rekorunun (93) artık tek başına sahibi olacak. Zirvede maç fazlasıyla farkı 7 puana çıkartmak isteyen sarı-kırmızılılar, alacağı zaferle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri ayrıca Süper Lig'de evindeki rekorunu da geliştirmek istiyor. Aslan kazanması halinde iç sahada 21'de 21 yaparak tarihi istatistiğini geliştirecek.

Savaş ÇORLU

GALATASARAY - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Ziyech), Icardi.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Aaron, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, Njie, Manaj

4. KEZ RAKİPLER

Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu mücadelelerde Buruk'un takımları 2 kez kazandı. İki hoca arasındaki 1 mücadele de berabere sona erdi.

EVİNDE RAKİP TANIMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. G.Saray, Rams Park'taki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

SİVAS'A KARŞI 17'DE 15!

Cimbom ligde Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti. İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 15'ini kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu. G.Saray 41 kez fileleri havalandırırken, Sivasspor 17 gol atabildi.

22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

İLK YARININ RÖVANŞI

Aslan'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la ise 1-1 berabere kaldı.

7 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte, Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

MERTENS SÜRPRİZİ

Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Mertens şoku yaşandı... Son haftaların en formda oyuncularının başında gelen Belçikalı yıldız, antrenmanda dizine aldığı darbe ile sakatlanmıştı. Ağrılarının devam etmesinden dolayı son iki idmanda yer almayan Mertens'in yerine büyük ihtimalle Hakim Ziyech oynayacaktı. Ancak dün akşam saatlerindeki olumlu gelişmeler sonrası, sağlık heyeti ağrıları geçen Mertens'in yüzde 99 oynama ihtimalini raporlarla bildirdi. Son anda kadroya alınan Belçikalı'da bir aksilik olursa, Ziyech oynayacak.

ZAHA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta ağrıları sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına götürülmeyen Wilfried Zaha, Sivasspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Okan Buruk, Fildişili oyuncuyu son haftalarda olduğu gibi yine yedek soyunduracak. Zaha, önceki maçlardakine benzer olarak karşılaşmanın gidişatına göre oyunun son bölümlerinde süre alacak. İki hafta önce Pendikspor maçında da kulübede bekleyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ciddi bir puan avantajıyla önde olan Galatasaray, yine taraftar desteğini arkasında hissedecek. Rams Park'taki son 2 maçında büyük bir taraftar desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılıların, Sivasspor karşılaşmasını kapalı gişeyle oynaması bekleniyor.

MUSLERA REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 maçın 17'sinde kalesini gole kapatan Fernando Muslera, bu başarıyı en son 2011-12 sezonunda yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında rekorunu egale eden Uruguaylı eldiven, Sivasspor karşısında kalesini gole kapatarak kariyer sezonuna ulaşmak istiyor. 37 yaşındaki kaleci, bu sezon kurtarış yüzdesiyle (81) ligin en iyisi konumunda.