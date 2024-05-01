Tarihi baştan yazdı

İki sezondur sarı- kırmızılı takımı çalıştıran Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde inanılması rakamlara imza attı. İlk sezonunda 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı teknik adam, Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmadı. Geçen sezondan itibaren, Galatasaray tarihinde üst üste galibiyet, en yüksek puan, iç sahada en uzun seri gibi rekorlarının sahibi oldu. Süper Lig'de yenilgiyi unutan Okan Buruk, iki sezonda 70 maça çıktı. 58'ini kazanırken; 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İşte Okan Buruk'un muhteşem performansı:

LİGDE DAHA UZUN SERİ YOK

Geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasında 14 maçı (biri hükmen) kazanan Okan Buruk, rekora imza atmıştı. Başarılı teknik adam bu yıl ise kendini solladı. G.Saray'la Süper Lig'de son 15 maçını kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcı, yeni rekorun sahibi oldu.

EVİNDE 20 MAÇI KAZANDI

Okan Buruk, iç sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da Mircea Lucescu'nun elinden aldı. Rams Park'ta üst üste 20 maçtır kazanan tecrübeli hoca, inanılmazı başardı. Buruk yönetimindeki G.Saray iç sahada en son geçen yıl Karagümrük'e takıldı.

PUAN REKORUNUN SAHİBİ

Geçen yıl 88 puan ile şampiyonluğa alan Okan Buruk, bu yıl ise şimdiden 93'e ulaştı. G.Saray tarihinin en yüksek puanına sahip olan 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin 1988-89'daki rekoruna ise ortak oldu. Sivasspor'u yenerse onu da geçecek.

EN FAZLA KUPA BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim oldu. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Bu sezon ise 3. şampiyonluğa yaklaştı.