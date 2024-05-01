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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada 18 yaşındaki genç yeteneğin peşinde. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:11
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Cimbom gurbetçi oyuncuları da yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Takvim'in haberine göre sarı kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda Milton Keynes Dons'ta kiralık olarak forma giyen Emre Tezgel'i yakın markaja aldıkları öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Tezgel'in bonservisi Stoke City'de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

18 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar izlenecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Olumlu bir rapor gelmesi halinde de lig sonunda harekete geçileceği gelen haberler arasında.

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