TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...
Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada 18 yaşındaki genç yeteneğin peşinde. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Tezgel'in bonservisi Stoke City'de bulunuyor.
18 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar izlenecek.
Olumlu bir rapor gelmesi halinde de lig sonunda harekete geçileceği gelen haberler arasında.
Genç oyuncu bu sezon 22 maça çıktı.
Emre Tezgel bu süreçte 7 gol, 4 asiste imza attı.
Tezgel'in Stoke City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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