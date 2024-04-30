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Buruk’tan izin Özbek’ten prim!

Okan Buruk Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarına dinlenmeden çıkan sarı-kırmızılı oyuncuları Adana dönüşünde 2 gün izin vererek ödüllendirmişti. Bugün Sivasspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam edecek G.Saray'da bir iyi haber de yönetimden geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar oyunculara söz verdiği galibiyet primlerin ödeyerek son 4 haftaya borçsuz girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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Buruk’tan izin Özbek’ten prim!
Okan Buruk Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarına dinlenmeden çıkan sarı-kırmızılı oyuncuları Adana dönüşünde 2 gün izin vererek ödüllendirmişti. Bugün Sivasspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam edecek G.Saray'da bir iyi haber de yönetimden geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar oyunculara söz verdiği galibiyet primlerin ödeyerek son 4 haftaya borçsuz girdi.
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