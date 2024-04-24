Dursun Özbek'ten çağrı

Başkan Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'a gitti. Deprem bölgesini unutmamak gerektiğini belirten Özbek, burada tüm kulüplere destek çağrısı yaptı. Bölgenin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Özbek, "TOKİ ile yaptığımız anlaşma var. Hatay'da 100 tane kalıcı konut yaptırıyoruz. Bugün 23 Nisan. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bölge insanının bayramını kutluyorum. İlişkimiz hiçbir zaman bitmedi. Buradan bütün kulüplere çağrı yapıyorum. Bölgenin ihtiyacı olan hem maddi hem de manevi destektir. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu sıcaklığı onlara hissettirmek için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞUNUZ HAYIRLI OLSUN'

Hatay Uzun Çarşı'da bir künefeciye misafir olan Başkan Özbek'in diyaloğu dikkat çekti. Künefe ustasının, 'Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğuz' ifadeleri üzerine Özbek gülümseyerek teşekkür etti. Çevredekiler de alkışla destek verdi.