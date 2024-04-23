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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimden sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda Okan Buruk yönetiminde hataya yer yok.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Cimbom'da bazı futbolcular ise gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Bu isimlerden birisi de Belçikalı yıldız Dries Mertens. Tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla bu sezonda sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Son olarak yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Hafta içinde Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme yenileyerek gövde gösterisi yapan Galatasaray yönetimi, 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'le de nikah tazelemek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Belçikalı yıldızın performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Pendikspor maçı sonrasında; "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim" açıklamasını yapan Mertens, yönetime yeşil ışık yakmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Taraftarların da yeni sezonda kadroda görmek istediği yıldız oyuncuyla kısa süre içinde görüşmeler başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi'nde toplamda 46 maça çıkan Mertens, 9 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Yönetim, kısa süre içinde taraftarlarına Dries Mertens konusunda müjdeyi verecek.

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