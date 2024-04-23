TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimden sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Bu isimlerden birisi de Belçikalı yıldız Dries Mertens. Tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla bu sezonda sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.
Son olarak yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi.
Hafta içinde Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme yenileyerek gövde gösterisi yapan Galatasaray yönetimi, 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'le de nikah tazelemek için kolları sıvadı.
Belçikalı yıldızın performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerecek.
Pendikspor maçı sonrasında; "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim" açıklamasını yapan Mertens, yönetime yeşil ışık yakmıştı.
Taraftarların da yeni sezonda kadroda görmek istediği yıldız oyuncuyla kısa süre içinde görüşmeler başlayacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi'nde toplamda 46 maça çıkan Mertens, 9 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
Yönetim, kısa süre içinde taraftarlarına Dries Mertens konusunda müjdeyi verecek.
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