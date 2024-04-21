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Gözler İcardi’de

Bu sezon da son düzlükte açılan Arjantinli yıldız, Pendikspor karşısında gol sevinci yaşayarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Gözler İcardi’de

Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken form tutan golcüsü Mauro İcardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Arjantinli yıldız, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Geçen yıl son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren yıldız oyuncu, bu sezon da son düzlükte sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u boş geçmeyen 31 yaşındaki forvet, bugün taraftarı önünde de ağları sarsmayı hedefliyor. Mauro İcardi bu sezon Süper Lig'de 28 maçta attığı 19 golle krallık yarışındaki iddiasını devam ettiriyor.

MERTENS COŞTU

Ligde 5 gol, 10 asistle oynayan Mertens, Pendik'i de boş geçmek istemiyor. 37 yaşındaki yıldız, skora katkı vermesi halinde G.Saray'daki en uzun serisini geçecek. Mertens geçen yılın 14 ile 17. haftaları arasında 4 maçlık seri yapmıştı.

SORUN ÇÖZÜCÜ ZİYECH

Geçen hafta Alanya'da şov yapan Hakim Ziyech, bu sezon zora giren maçlarda dikkat çekti. Faslı yıldız, ligin ilk yarısında 1-0 devam eden Pendikspor mücadelesinde de uzaktan attığı nefis golle maçı çözmüştü. Gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymesi beklenen Ziyech, ayrıca Başakşehir karşısında da yaptığı harika vuruşla kilidi açan oyuncu olmuştu.

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