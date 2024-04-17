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Rakamlara göre şampiyon Galatasaray

Aslan, bitime 6 hafta kala zirvede girdiği 9 sezonda şampiyonluğu kaptırmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Rakamlara göre şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bitime 6 hafta kala 87 puana ulaştı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 24. şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. 6 hafta kala ufak da olsa avantaja sahip olan Aslan için yıllardır 'Galatasaray son düzlükte şampiyonluk bırakmaz' ifadesi kullanılıyor. Ligde geçmiş sezonlara bakıldığında istatistikler bu sözü doğruluyor. Galatasaray bitime 6 maç kala önde girdiği 9 sezonda şampiyonluğu almış gözüküyor.

16 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'ın Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçişin başlangıcı 1987-1988'den itibaren 16 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bunların 9'unda son 6 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Tam 6'sında ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdi. 3'ünde ise diğer ezeli rakibi Beşiktaş 2. sıradaydı. Cimbom son düzlükte hata yapmadığı 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99,

1999-00, 2001-02, 2011-12,

2012-13 ve 2022-23'te ipi en önde göğüsledi. Bu sezon da son 6 haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Okan Buruk'un öğrencileri, hata yapmadan 24. şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

7 KEZ GERİDEN GELDİ

1987-1988 sezonundan itibaren Süper Lig'in tarihine bakıldığında 16 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın geriden geldiği sezonlar da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 1987- 88, 1992-93, 2005-06, 2007-08, 2014-15,

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında son 6 haftaya geride girdiği yarışlarda mutlu sona ulaştı. Aslan en büyük farkı ise 1987-88'de Beşiktaş'a attı. Son 6 maça iki ekibin de 72'şer puanla girdiği sezonda Galatasaray 90 puan ile şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ise 6 maçta topladığı 6 puanla 78'de kalarak ikinci oldu.

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