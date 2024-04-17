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Diyalogla çözeceğiz

Türk futbolunun menfaati, seçimin erken yapılması. Bunun yolu da diyalog kapısını açık tutmak. Buradaki en önemli husus imza veren, vermeyen diye bölünmenin önüne geçmekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Diyalogla çözeceğiz

TFF, erken seçimin 18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Kulüpler Birliği Vakfı, dün seçim gündemiyle bir kez daha toplanırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bizce de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten Mehmet Büyükekşi erken seçime 'evet' dediğine göre, seçimin de daha erken tarihe çekilmesi yönünde kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da defalarca kendisiyle görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. Bunun yolu da diyalog kapısını açık tutmak. Buradaki en önemli husus imza veren, vermeyen diye bölünmenin önüne geçmektir" diye konuştu.

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