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Alanyaspor maçı öncesi Okan Buruk konuştu

Süper Lig'de 32. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 19:35
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Alanyaspor maçı öncesi Okan Buruk konuştu

Galatasaray, Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Her maç çok zor. Son 7 maça girdik ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantajımız var bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fatih Tekke hocanın planında topla oynamak var.

Kadro tercihi konusunda bu hafta çok zorlandık. Rakibin oyun yapısına göre zorlandık.

Herkesi hazır hale getirmek istiyoruz Davinson ve Ziyech oynayabilecek durumdaydı ama kenarda başlatmak istedik.

Zemin güzel, maç saatinin 20.00 olması iki takım için de avantaj.

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