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Resmen şampiyon

TFF, Fenerbahçe’yi hükmen mağlup saydı, Süper Kupa Galatasaray’ın oldu. 17. kez mutlu sona ulaşan sarıkırmızılılar, kupasını Pendikspor maçından sonra almak istiyor. Rams Park'ta şölen hazırlığı var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Resmen şampiyon

Şanlıurfa'da yarıda kalan Süper Kupa finaliyle ilgili beklenen oldu... Türkiye Futbol Federasyonu, İcardi'nin 49. saniyede attığı golün ardından sahadan çekilen Fenerbahçe'ye hükmen mağlubiyet+ 4 milyon TL para cezası verildi. Böylece Süper Kupa'yı kazandığı resmileşen sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 17. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray kupasını gelecek hafta evinde oynayacağı Pendikspor maçında almak istiyor. TFF'den onay çıkması halinde Aslan, özel etkinliklerle taraftarının önünde Süper Kupa şampiyonluğunu kutlayacak. Rams Park'ta adeta 24. şampiyonluğun provası yapılacak.

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