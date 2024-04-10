TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Savunma hattına takviye yapması beklenenen sarı kırmızılılar PSV'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Alman savunmacıyı listesine ekledi. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ
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Bonservisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen genç oyuncuyla temaslar başladı.
Kamerun asıllı Alman savunmacı, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine sıcak bakıyor.
PSV'DE KALMAK İSTEMİYOR
Hollanda ekibinde yaşadığı sakatlık sonrası istediği şansı bulamayan Kotchap, PSV'de devam etmek istemiyor.
Bonservisinin bulunduğu Southampton ise Championship'te play-off hattında yer alıyor.
Genç oyuncu, Premier Lig'e çıkmadığı durumda İngiltere'ye dönüş yapmayı da düşünmüyor.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunmada olası bir ayrılık halinde Southampton'la pazarlık masasına oturacak.
2026'ya kadar sözleşmesi olan Kotchap'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.
6 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Southampton'dan PSV'YE kiralanan Kotchap, Hollanda ekibinde 6 maçta forma giydi.
457 dakika sahada kalan 22 yaşındaki stoper, sakatlıktan döndükten sonra formayı geri alamadı. Son maçlarda yedek kaldı.
Kamerun asıllı Alman savunmacı, Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.
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