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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Savunma hattına takviye yapması beklenenen sarı kırmızılılar PSV'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Alman savunmacıyı listesine ekledi. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Galatasaray sezon sonunda savunma hattında değişim yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Davinson Sanchez ve Abdülkerim'e teklifler gelen sarı-kırmızılı ekip, ilk alternatifini Armel Bella-Kotchap olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Sezon başında da listede yer alan fakat transferi gerçekleşmeyen 22 yaşındaki savunmacı için bir kez daha harekete geçme kararı alındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Bonservisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen genç oyuncuyla temaslar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Kamerun asıllı Alman savunmacı, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine sıcak bakıyor.


TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

PSV'DE KALMAK İSTEMİYOR
Hollanda ekibinde yaşadığı sakatlık sonrası istediği şansı bulamayan Kotchap, PSV'de devam etmek istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Bonservisinin bulunduğu Southampton ise Championship'te play-off hattında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Genç oyuncu, Premier Lig'e çıkmadığı durumda İngiltere'ye dönüş yapmayı da düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunmada olası bir ayrılık halinde Southampton'la pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

2026'ya kadar sözleşmesi olan Kotchap'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.


TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

6 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Southampton'dan PSV'YE kiralanan Kotchap, Hollanda ekibinde 6 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

457 dakika sahada kalan 22 yaşındaki stoper, sakatlıktan döndükten sonra formayı geri alamadı. Son maçlarda yedek kaldı.

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