TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Alman savunmacı listeye eklendi

Davinson Sanchez ve Abdülkerim'e teklifler gelen sarı-kırmızılı ekip, ilk alternatifini Armel Bella-Kotchap olarak belirledi.

Sezon başında da listede yer alan fakat transferi gerçekleşmeyen 22 yaşındaki savunmacı için bir kez daha harekete geçme kararı alındı.