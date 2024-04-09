Galatasaray'den Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Şanlıurfa'da organize edilen Süper Kupa finaline Fenerbahçe, U19 takımı ile çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 50. saniyede Mauro Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilmişti.

G.SARAY'DA TİŞÖRTLÜ GÖNDERME GELDİ

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme içeren "Seninle bir dakika" yazılı tişörtleri piyasaya sürdü.

🎵 Fonda, "Seninle bir dakika" çalıyor! 😉 Şarkıya eşlik etmek isteyenler için T-Shirtler şimdi https://t.co/IfM50EvBGU'da! 😍🙌 🛒 https://t.co/U782Dh4oZE pic.twitter.com/YriFR9fII3