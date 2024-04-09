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Galatasaray'den Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, 50. saniyede yenilen golün ardından sahadan çekilmişti. Galatasaray'dan, ezeli rakibine tişörtlü gönderme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 14:13 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 14:15
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Galatasaray'den Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Şanlıurfa'da organize edilen Süper Kupa finaline Fenerbahçe, U19 takımı ile çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 50. saniyede Mauro Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilmişti.

G.SARAY'DA TİŞÖRTLÜ GÖNDERME GELDİ

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme içeren "Seninle bir dakika" yazılı tişörtleri piyasaya sürdü.

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