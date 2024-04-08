Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine tepki gösterdi. Özbek, " İki takım sahaya çıktı. Üzülerek söylüyorum ki bunu beklemiyorduk. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfini yaşamaktansa, saçma sapan garip bir durum yaşadık. Akıl tutulması yaşandı. Çok önemli, 100. yıl kupası. Buranın insanlarına bu derbiyi izlettirmek varken ummadık bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize gidecekti. Tribünde bir taraf dolu, bir taraf boş" dedi.

ÇOCUKLARA YAZIK DEĞİL Mİ?

Tarihe kötü geçecek bir kupa finali olduğunu belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Kendi amaçlarınıza bu çocukları neden alet ediyorsunuz? Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Ben Türk futbolundan bu gerginliğin gitmesi taraftarıyım. Türk futboluna yakışacak davranışlar içinde olunmasını diliyorum. Akşam eve gittikten sonra 'Ne yaptık?' diye düşünmelerini istiyorum."