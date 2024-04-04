TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kozunu kullanarak transferi tamamlamayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 29 karşılaşmada görev alırken takımı adına 4 gol 6 asiste imza attı.



