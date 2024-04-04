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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, orta saha takviyesi için 4 koldan saldırıyor. Aslan, İngiltere Championship ekibi Leicester City formasını terleten orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi de transfer gündemine aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray, orta saha takviyesi için 4 koldan saldırıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, önemli isimlerin peşinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Aslan, İngiltere Championship ekibi Leicester City formasını terleten orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi de transfer gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kozunu kullanarak transferi tamamlamayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu...

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 29 karşılaşmada görev alırken takımı adına 4 gol 6 asiste imza attı.

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