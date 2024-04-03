Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Hatayspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 08:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – GALATASARAY EFSANESİ

"Başıma bir şey gelmeyecekse" ligi çok özlediğimi ifade ederek başlamak istiyorum. Macarlar'a yenilip, Avusturya karşısında hezimete uğradığımız milli maçlar arasına seçim heyecanı da eklenince çok uzun bir ayrılık oldu. Şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un "tarihin en aşağılık sezonu" ifadesinden sonra "ligi özledim" derken biraz çekiniyor insan. Lige verilen aralar, milli oyuncusu çok olan büyük kulüpler için sıkıntılıdır. Yine öyle oldu. Doğrusu, Antalya kampının daha güçlü bir oyun şeklinde sahaya yansımasını bekliyordum. Okan Buruk'un, Zaha, Mertens, Ziyech ve İcardi'li on biri belli olduğunda statta ve ekran başındaki Galatasaraylılar'da heyecan zirve yapmıştı. Erken gelen Icardi golüyle "rahat ve farklı galibiyet" havası sarmıştı tüm sarı kırmızılıları. Ancak ne oyun, ne o heyecan verici isimler (en başta Zaha), ne de skor bu beklentiye karşılık verebildi.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

59. dakikada Hatay'ın bulduğu -iptal edilen- goldeki ofsayt bence çok netti. VAR, AVAR ve VAR operatörünün bu ofsaytı tespit etmesi neden dakikalarca sürdü anlamadım. Zaha ve Ziyech çıkıp Kaan ile Aktürkoğlu'nun oyuna girmesiyle bir kez daha emin oldum ki; Barış'tan en çok verim alınacak mevki; sağ açık (ben tam böyle düşünürken yerine Tete girdi). Maçın son dakikalarındaki gerilim Buruk'a, bu sezonu buraya kadar getiren sarı kırmızılı afili topçulara hiç yakışmadı. Bir iki hafta sonra dün akşamdan akılda kalacak tek şey Fernando Muslera'nın 500. maçı olması olacak. Şöyle özetleyeyim; insanoğlunun Mars'ta kurduğu koloni 100. yılını kutlarken bile onun adı bir "Galatasaray efsanesi" vurgusuyla hatırlanıyor olacak. Ne mutlu; hem ona, hem de ona sahip olana.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Galatasaray, maça çok iştahlı başladı ve ilk çeyrekte Icardi ile golü buldu. Duran toptan gelen gol, Rams Park tribünlerini bayram yerine çevirdi. Bu dakikadan sonra herkes Galatasaray'dan fark beklerken, beklentilerin altında kalan bir Galatasaray izlemeye başladık. Kerem Aktürkoğlu yerine Zaha tercihi ne kadar doğruydu tartışılır. Kerem Aktürkoğlu, kötü oynadığı maçlarda bile Galatasaray'ı ateşleyen isim oldu hep. Zaha bal yapmayan arı gibiydi. Ne skor üretebildi, ne de rakip savunma için tehdit olabildi. Ziyech de oyunda kaldığı süreç içinde (67 dakika) çok etkisizdi. Kaleye çok uzak oynadı. Ziyech yüzünden Galatasaray ilk yarıda sağ kanattan etkili olmadı. Bence Okan Buruk, doğru 11'ine ikinci yarıda yaptığı iki değişiklikle geçti. Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan girdikten sonra Galatasaray hem etkili hücumlar yapmaya başladı, hem de iyi savunma.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Hatayspor ilk yarıda tam 13 kez Galatasaray ceza sahasına girdi. Rivas ve Strandberg ile net pozisyonlar da yakaladı Volkan Demirel'in öğrencileri. Hatayspor'un 58'de Strandberg ile bulduğu golde Galatasaraylı futbolcular, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. VAR devreye girdi; pozisyonda ofsaytı belirledi ve gol geçersiz sayıldı. Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mertens, dün de adeta atom karınca gibi mücadele etti. Bütün duran topları kullanan Mertens'in bir şutunda da top üst direkte patladı. Hatayspor hiç oyundan kopmadı, katı bir savunma yapmadı.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın atak sonlandırma sorunu yaşadığı anlarda kaptıkları her topta Galatasaray kalesinde tehlike yarattılar. Dün Galatasaray forması altında tam 500. maçına çıkan Muslera'yı da alkışlamak lazım. Milli maç aralarından sonra lige dönüş maçları sancılı olur. Galatasaray, dün o sürprize izin vermedi ve kazanmasını bildi. Uzatma anlarında Galatasaray geriye yaslanırken, Hatayspor dalga dalga geldi. Galibiyeti getiren golü atan İcardi, yüreği ile mücadele etti, çok koştu, savaştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçtiler. Heyecandan maçın son bölümüne bakamayan bir Galatasaraylı çocuk, elindeki Sait Faik Abasıyanık'ın eserini açarak, 'Karanfiller ve Domates Suyu' hikayesini okumaya başladı. Maç bitti, çocuk sevindi. Elindeki kitap gülümsedi.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – FİNAL HAFTALARI ŞAKA KALDIRMAZ

Galatasaraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, ayağa pası mükemmel yaptı. Hızlı hücumlarla G.Saray kalesini tehdit edip taraftarların yüreğini ağzına getirdi. İlk 15 dakikada Icardi'nin attığı kafa golü ile arka direkte kaçırdığı golden sonra G.Saraylı oyuncular, adeta maç bitti havasına girip oyundan koptular. Muslera, Barış Alper ve Icardi dışında kazanma duygusunu sahaya yansıtan oyuncu yoktu.

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

Özellikle Kerem Demirbay, vasatın altında mücadele etti, Zaha yine kaçak dövüştü, Ziyech yoruluncaya kadar etkili pas atmaya özen gösterdi. Okan hoca, özellikle Hatay'ın ataklarını düzenlediği Barış Alper bölgesine önlem almakta geç kaldı. Zaha daha önce çıkmalı, Barış kanada geçmeli, Kaan Ayhan da sağ beke monte olmalıydı. Kerem Aktürkoğlu bu fiziksel performansı ile G.Saray'da şimdilik görev yapamaz. G.Saray, kritik bir eşiği geçerken taraftarının büyük desteğini aldı. Ama oyuncuların güçsüz performansları kötü oyun sergilemelerine neden oldu. Belli ki bu dinlenme sürecinde G.Saraylı oyuncular yeterince çalışamamışlar. Çok pas hatası yaptılar rakibe kaptırdıkları toplarla rakibe 'gel bize hücum et' davetiyesi çıkardılar. Final haftaları şaka kaldırmaz. Ciddiyet ve sorumluluk ister.

DİĞER
Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe'den açıklama! Süper Kupa finali iptal mi oldu?
Beşiktaş'ta yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 9 şüpheli gözaltında! Yangının çıkış nedeni belli oldu
Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı
Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar yorumladı! Golden önce ofsayt var mı?
İşte Cimbom'un ilk transferi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 Nisan rakamları
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?
3 Nisan'da meydana gelen depremler!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı 09:11
Fenerbahçe - A.Demirspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - A.Demirspor maçı ne zaman? 09:07
Çakar yorumladı! Golden önce ofsayt var mı? Çakar yorumladı! Golden önce ofsayt var mı? 09:06
Kuzey Kore - Japonya maçında flaş karar! Kuzey Kore - Japonya maçında flaş karar! 08:44
Sert eleştiri! "Milli maç arası yaramamış" Sert eleştiri! "Milli maç arası yaramamış" 08:28
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Nisan bugün kimin maçı var? 08:26
Daha Eski
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:32
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:32
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:30
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:28
Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! 01:18
West Ham ile Tottenham yenişemedi! West Ham ile Tottenham yenişemedi! 01:18