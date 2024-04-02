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Galatasaray'da Mauro Icardi: Bize saldırıldığı zaman...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 22:54
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Galatasaray'da Mauro Icardi: Bize saldırıldığı zaman...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz."

"Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum."

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