Rekabet kızıştı

Sakat veya cezalısı kalmayan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı. Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Muslera, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin formaları garanti. 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson ve Abdülkerim stopere, Barış, Ziyech, Kerem ve Zaha kanatta ilk tercih olmaya çalışıyor.