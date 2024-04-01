Haberler Galatasaray Rekabet kızıştı

Rekabet kızıştı

Sakat veya cezalısı kalmayan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez tam kadro oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Rekabet kızıştı
Sakat veya cezalısı kalmayan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı. Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Muslera, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin formaları garanti. 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson ve Abdülkerim stopere, Barış, Ziyech, Kerem ve Zaha kanatta ilk tercih olmaya çalışıyor.
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