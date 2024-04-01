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Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki!

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından PFDK sevkleri için gündem yaratan bir açıklamada bulundu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili TFF'nin vermiş olduğu kararlara tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Vicdanınıza sığıyor mu?"sorusunu sordu. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 23:17
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Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki!

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından PFDK sevkleri için gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"

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