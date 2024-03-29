Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi 6 oyuncusuyla yollarını ayıracak. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yaz transfer dönemlerinin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Cimbom, yeni sezon öncesi de kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.
Hem iç hem de dış transferde yapacağı hamleler merak konusu olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, kiralık oyuncularla ilgili "Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli.
Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik. Kendisi Avrupa'ya oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin ile Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz.
Yusuf Demir, iyi gitmedi. İstediğimiz gibi süre alamıyor. O da yazın dönüp bizimle olacak. Ancak çok genç bir oyuncu. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişebilecek ve yetenekli bir futbolcu. Bizde kalırsa mental olarak iyi hazırlayıp özgüvenle süre vermemiz gerek. Potansiyelli bir oyuncu. Yaşı çok genç. Bence gelişecek. Bu sezon Basel performansı iyi olmadı ama bence bir yerde iyi performans verecek." ifadelerini kullandı.
Rafa Silva transferiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir." dedi.
Şampiyonluk için Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele veren Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak isimler büyük ölçüde netleşti. İşte o futbolcular:
SERGE AURIER
TANGUY NDOMBELE (KİRALIK)
SERGIO OLIVEIRA
TETE
HAKIM ZIYECH (KİRALIK)
CARLOS VINICIUS (KİRALIK)
DİĞER