Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılılar milli arada Antalya'da kampa girerken, teknik direktör Okan Buruk hedefini belirledi. İşte tüm ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahne alan Galatasaray, rakibini 4-3 mağlup etti ve üst üste 11. galibiyetini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

Liglerde milli araya girilirken sarı-kırmızılılar bu süreçte Antalya'da kampa girdi ve 31. hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

Ara sonrası Cimbom, biri ezeli rakibi Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa maçı olmak üzere Nisan ayından 5 karşılaşmaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

İşte G.Saray'ın Nisan ayı fikstürü...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

2 Nisan: Hatayspor

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

7 Nisan: Fenerbahçe (Süper Kupa)

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

15 Nisan: Alanyaspor

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

21 Nisan: Pendikspor

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

28 Nisan: Adana Demirspor

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
G.Saray'dan scout transferi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
MEB 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları
9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... 11:43
İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:27
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 11:06
Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." 10:59
Fırtına'dan çifte transfer bombası! Fırtına'dan çifte transfer bombası! 10:49
THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! 10:43
Daha Eski
BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:43
Mavericks'ten Kings'e büyük fark! Mavericks'ten Kings'e büyük fark! 10:32
Anadolu Efes Baskonia deplasmanında! Anadolu Efes Baskonia deplasmanında! 10:24
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 10:20
F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak 10:19
Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket 10:18