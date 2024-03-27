GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...
Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılılar milli arada Antalya'da kampa girerken, teknik direktör Okan Buruk hedefini belirledi. İşte tüm ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İşte G.Saray'ın Nisan ayı fikstürü...
2 Nisan: Hatayspor
7 Nisan: Fenerbahçe (Süper Kupa)
15 Nisan: Alanyaspor
21 Nisan: Pendikspor
28 Nisan: Adana Demirspor
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçından galibiyetle ayrılması halinde iç sahada Mircea Lucescu'nun 18 maç kazanma rekorunu kırmış olacak.
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