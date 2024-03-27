GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahne alan Galatasaray, rakibini 4-3 mağlup etti ve üst üste 11. galibiyetini aldı.

Liglerde milli araya girilirken sarı-kırmızılılar bu süreçte Antalya'da kampa girdi ve 31. hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.