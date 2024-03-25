GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Icardi itirafı!

Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel"

Sağlık durumu hakkında konuşan Wanda Nara; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."