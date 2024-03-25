GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Icardi itirafı!
Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de ünlü bir dergiye röportaj verdi. Nara, eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...
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Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel"
Sağlık durumu hakkında konuşan Wanda Nara; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."
Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre 'inişli çıkışlı' ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler."
"Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım.
Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar."
Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir."
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