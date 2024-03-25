Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...
Dünyanın en ateşli ve coşkulu taraftar grupları belli oldu. Sports Brief adlı internet sitesi dünyanın en etkili taraftar gruplarını listeledi. Hem milli takımların hem de lig takımlarının yer aldığı listede, Türkiye'den sadece bir kulüp yer aldı. İşte o sıralama...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
18- İngiltere Milli Takımı
17- Hırvatistan Milli Takımı
16- Arjantin Milli Takımı
15- Liverpool
14- Galatasaray
13- İtalya Milli Takımı
12- İspanya Milli Takımı
11- Juventus
10- Newcastle United
9- Hamburger SV
8- Borussia Mönchengladbach
7- Arsenal
6- Schalke 04
5- Bayern Münih
4- Real Madrid
3- Barcelona
2- Manchester United
1- Borussia Dortmund
DİĞER