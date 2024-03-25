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Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

Dünyanın en ateşli ve coşkulu taraftar grupları belli oldu. Sports Brief adlı internet sitesi dünyanın en etkili taraftar gruplarını listeledi. Hem milli takımların hem de lig takımlarının yer aldığı listede, Türkiye'den sadece bir kulüp yer aldı. İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 16:44
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Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

Dünyanın en etkili ve ateşli 20 taraftar grubu listelendi. Türkiye Gazetesi'nin Sport Brief'ten derlediği habere göre sıralamada tek Türk takımı yer aldı.

İşte o sıralama...

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

20-Brezilya Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

19- Almanya Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

18- İngiltere Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

17- Hırvatistan Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

16- Arjantin Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

15- Liverpool

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

14- Galatasaray

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

13- İtalya Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

12- İspanya Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

11- Juventus

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

10- Newcastle United

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

9- Hamburger SV

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

8- Borussia Mönchengladbach

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

7- Arsenal

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

6- Schalke 04

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

5- Bayern Münih

Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! Tek Türk takımı...

4- Real Madrid

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