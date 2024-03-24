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GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla zaman zaman eleştirilen Wilfried Zaha'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Takımdaki son durumu merak konusu olan Fildişili futbolcuya İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Wilfried Zaha'nın menajerinden transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 12:37
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GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha'nın takımdaki son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Süper Lig'de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlardan kayıpsız ayrılarak sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Şampiyonluk hedefindeki Aslan, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, bu sene en çok eleştiri alan isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Cimbom'daki performansıyla zaman zaman tepki çeken Wilfried Zaha için rakamlar farklı konuşuyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Fildişi Sahilli yıldız, üçüncü bölgede en fazla dripling yapan kanat oyuncuları arasında ikinci sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

2,39 başarılı dripling yapan Zaha'nın önünde 3,24'le Adana Demir'den Yusuf Sarı bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Fildişili oyuncu, Kasımpaşa maçında da oyuna sonradan girmiş ve takım gerideyken maçın seyrini değiştiren başlıca isim olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Ada basınında çıkan haberlerde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yıldız oyuncuyla ilgilendiği, Zaha'nın da Londra ekibine sıcak baktığı belirtilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Zaha'nın erkek kardeşi ve menajeri Herve Zaha, söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Herve Zaha, transfer söylentilerinin gerçekliğinin bulunmadığını belirtti ve Zaha'nın Galatasaray'a konsantre olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

İLK 11'E DÖNÜYOR!
Okan Buruk'un sezon başında sol kanatta tercih ettiği Wilfred Zaha, performansının inişli çıkışlı olması sebebiyle bu bölgeyi Kerem Aktürkoğlu'na kaptırmıştı. Milli futbolcunun son iki aydır sol kanattaki etkisizliği yeni bir değişime yol açacak gibi.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Teknik direktör Okan Buruk'un, yedek kaldığı için problem çıkarmayan, oyuna sonradan girdiğinde de önemli katkılar sağlayan Zaha'yı yeniden ilk 11'de başlatmayı planladığı öğrenildi.


GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

Bu sezon Galatasaray'da 25 Süper Lig maçına çıkan Zaha, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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