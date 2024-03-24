GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!

İLK 11'E DÖNÜYOR!

Okan Buruk'un sezon başında sol kanatta tercih ettiği Wilfred Zaha, performansının inişli çıkışlı olması sebebiyle bu bölgeyi Kerem Aktürkoğlu'na kaptırmıştı. Milli futbolcunun son iki aydır sol kanattaki etkisizliği yeni bir değişime yol açacak gibi.