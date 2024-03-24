GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla zaman zaman eleştirilen Wilfried Zaha'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Takımdaki son durumu merak konusu olan Fildişili futbolcuya İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Wilfried Zaha'nın menajerinden transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, bu sene en çok eleştiri alan isimler arasında yer alıyor.
Cimbom'daki performansıyla zaman zaman tepki çeken Wilfried Zaha için rakamlar farklı konuşuyor.
Fildişi Sahilli yıldız, üçüncü bölgede en fazla dripling yapan kanat oyuncuları arasında ikinci sırada yer aldı.
2,39 başarılı dripling yapan Zaha'nın önünde 3,24'le Adana Demir'den Yusuf Sarı bulunuyor.
Fildişili oyuncu, Kasımpaşa maçında da oyuna sonradan girmiş ve takım gerideyken maçın seyrini değiştiren başlıca isim olmuştu.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Ada basınında çıkan haberlerde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yıldız oyuncuyla ilgilendiği, Zaha'nın da Londra ekibine sıcak baktığı belirtilmişti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Zaha'nın erkek kardeşi ve menajeri Herve Zaha, söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu.
Herve Zaha, transfer söylentilerinin gerçekliğinin bulunmadığını belirtti ve Zaha'nın Galatasaray'a konsantre olduğunu belirtti.
İLK 11'E DÖNÜYOR!
Okan Buruk'un sezon başında sol kanatta tercih ettiği Wilfred Zaha, performansının inişli çıkışlı olması sebebiyle bu bölgeyi Kerem Aktürkoğlu'na kaptırmıştı. Milli futbolcunun son iki aydır sol kanattaki etkisizliği yeni bir değişime yol açacak gibi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, yedek kaldığı için problem çıkarmayan, oyuna sonradan girdiğinde de önemli katkılar sağlayan Zaha'yı yeniden ilk 11'de başlatmayı planladığı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray'da 25 Süper Lig maçına çıkan Zaha, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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