Icardi, Haaland ve Salah ile yarışıyor

Icardi bu sezon göz kamaştırıyor. Toplam 38 maçta görev yapan Arjantinli süper yıldız, gol ve asistleriyle toplam 34 gole katkıda bulundu. Tangocu, bu istatistiğiyle Avrupa'nın en çok skor katkısı veren 7. ismi. İlk sırada Sporting Lizbon'un forveti Gyökeres (50) var. Manchester City'nin santrforu Haaland'ın 35, 6. sıradaki Liverpool'un forveti Salah'ın ise 34 gol katkısı var. İcardi'nin bu iki dünya starını geride bırakması an meselesi. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca gol ve asist katsısı baz alındığında kariyerinin en skorer 2. sezonunu yaşıyor. İcardi'nin en verimli sezonu 2014/15 sezonundaki toplam 36 gol katkısı olmuştu. 3 skor katkısı daha yapması durumunda da kendi rekorunu kırmış olacak.

Muslera, Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor. Cimbom, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı. Başarılı stoper yıllık 19.5 milyon maaş alıyor. Yeni kontratla birlikte Bardakcı'nın ücretinde ciddi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Bu sezon toplam 36 maça çıkan Bardakcı 2873 dakika süre aldı ve 6 da gol katkısı verdi

VIP KOMBİNE 220 BİN TL

Sarı kırmızılı kulüp yeni sezonda geçerli VIP kombine yenileme fiyatları belli oldu. Maçlarını kapalı gişe oynayan RAMS Park'taki en değerli koltuklara 2 katın üzerinde zam yapıldı. 66 ila 88 bin TL olan VIP kombineler, önümüzdeki sezon 165 bin TL ila 220 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.