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Kasımpaşa ile Galatasaray 40. randevuda

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında pazar günü oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 11:17
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Kasımpaşa ile Galatasaray 40. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray pazar günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 78 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Paşa karşısında da 3 puan alıp, milli takım arasına moralli girmek istiyor.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 77 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle yanıt verdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park'taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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