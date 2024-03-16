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Gözler Icardi'de

Geçen sezon son 9 maçta 13 gol atan yıldız oyuncu, şampiyonluk yolunda yeni seri peşinde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Icardi'de

Şampiyonluk yolunda son 9 haftaya giren Galatasaray'da gözler Mauro İcardi'ye çevrildi. Sakatlık sonrası formdan düşen Arjantinli yıldız, son maçlarda toparlamış gözüktü. Oyuna katkısıyla dikkat çeken 31 yaşındaki forvet, gol yollarında da kendine geldi. Çaykur Rizespor'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan İcardi, sarıkırmızılı takımı yine şampiyonluğa taşıyacağının sinyallerini verdi.

RİZE İLE BAŞLADI

Geçen sezon son 10 haftaya 9 golle giren Tangocu, şampiyonluk yolunda 13 kez ağları sarsarak sarıkırmızılı takımın 23. şampiyonluğunun baş mimarı olmuştu. Sadece Karagümrük'ü boş geçen İcardi, bu yıl da ateşi Çaykur Rizespor karşısında yaktı. Son 10 haftaya girilirken ağları sarsarak seriyi başlatmış oldu. Yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçını da boş geçmek istemiyor.

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