Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Sarı-kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan sağ bekte, Derrick Köhn ise sol bekte görev yapacak.

Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde iki önemli stoperinden haber bekliyor. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in bu maçta forma giymesi zor görünüyor.