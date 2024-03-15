Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:07
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Sarı-kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan sağ bekte, Derrick Köhn ise sol bekte görev yapacak.
Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde iki önemli stoperinden haber bekliyor. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in bu maçta forma giymesi zor görünüyor.
ABDÜLKERİM YETİŞEMEZSE BERKAN
TRT Spor'un haberine göre; takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı tam olarak düzelemezse savunmada Nelsson'un yanında Berkan oynayacak.
Orta sahanın merkezi, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan oluşacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, solda ise Kerem Aktürkoğlu şans bulacak.
Sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech de teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekliyor. Forvet arkasında Dries Mertens yer alırken, ileri uçta Mauro Icardi Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olacak.
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