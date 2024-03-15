Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 17 Mart Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Mücadele öncesi Galatasaray topladığı 78 puanla zirvede bulunuyor. 43 puanlı Kasımpaşa ise 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Sarı-kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan sağ bekte, Derrick Köhn ise sol bekte görev yapacak.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde iki önemli stoperinden haber bekliyor. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in bu maçta forma giymesi zor görünüyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

ABDÜLKERİM YETİŞEMEZSE BERKAN

TRT Spor'un haberine göre; takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı tam olarak düzelemezse savunmada Nelsson'un yanında Berkan oynayacak.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Orta sahanın merkezi, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan oluşacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, solda ise Kerem Aktürkoğlu şans bulacak.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i netleşiyor! Abdülkerim Bardakcı...

Sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech de teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekliyor. Forvet arkasında Dries Mertens yer alırken, ileri uçta Mauro Icardi Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olacak.

DİĞER
LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? | EuroLeague
Başkan Erdoğan'dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
G.Saray transfer düğmesine bastı!
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"İnşallah güzel oyunla şampiyon oluruz"
G.Saray transfer düğmesine bastı!
ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 107. ÖGG sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'da büyük zarar! 50 milyon euro... ManU'da büyük zarar! 50 milyon euro... 14:50
Millilerin aday kadrosu açıklandı! Millilerin aday kadrosu açıklandı! 14:35
Frosinone - Lazio maçı ne zaman? Frosinone - Lazio maçı ne zaman? 14:34
Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 14:14
ManU'da Altay Bayındır gelişmesi! ManU'da Altay Bayındır gelişmesi! 14:08
FIFA kadınlar dünya sıralaması açıklandı! Türkiye... FIFA kadınlar dünya sıralaması açıklandı! Türkiye... 13:05
Daha Eski
Salernitana - Lecce maçı ne zaman? Salernitana - Lecce maçı ne zaman? 13:05
Udinese - Torino maçı ne zaman? Udinese - Torino maçı ne zaman? 13:00
"İnşallah güzel oyunla şampiyon oluruz" "İnşallah güzel oyunla şampiyon oluruz" 12:58
Monza - Cagliari maçı ne zaman? Monza - Cagliari maçı ne zaman? 12:55
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:18
Getafe - Girona maçı ne zaman? Getafe - Girona maçı ne zaman? 12:14