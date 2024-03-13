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Değişim yok!

Kaan Ayhan'ın sakatlığının geçtiği Galatasaray'da 11 bozulmayacak. Okan Buruk, Rize'yi yıkan takımı Paşa'ya karşı da sahaya sürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Değişim yok!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının 11'inde sürpriz olması beklenmiyor. Kaan Ayhan'ın durumunun netleşmediği sarı-kırmızılılarda, başarılı oyuncudan da müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan Kaan'ın savunmanın sağında olması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 6-2 ile yıkan ilk 11'ini Kasımpaşa karşısında da koruyacak. Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan, Nelsson, Berkan ve Köhn'den oluşturacak. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay ikilisine görev verecek tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacak. En ileri uçtaki tercih ise yine İcardi olacak.

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