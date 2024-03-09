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Ligin dayısı Demirbay

Gol perdesini açan Köhn, top daha yere düşmeden müthiş vurdu ‘Dayı’ lakaplı Demirbay ise 5 dakika arayla kaleye iki füze gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Ligin dayısı Demirbay

Galatasaray, Rizespor'u uzaktan avladı. İlk yarıda 4 gol bulan sarı- kırmızılılarda gol perdesini Alman sol bek Köhn açtı. 25 yaşındaki Köhn, Mertens'in kornerinde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında daha top yere düşmeden vurdu. Kaleci Gökhan, topu ağlarda gördü. Devre arasında Hannover'den transfer edilen genç savunmacı, Galatasaray'daki 5. maçında golle buluştu.

WESLEY DEMİRBAY!

Torreira'nın skoru 2-1 yapan golünün ardından ise Kerem Demirbay resital sundu. Önce 40'ta Mertens'in pasında gelişine müthiş vuran 'Dayı', 5 dakika sonra da İcardi'nin pasında ceza yayından tam köşeye füze gönderdi. 64'te de penaltıdan ağları sarsıp, futbol kariyerinin ilk hattrick'ine imza attı. Demirbay, 2014 Ekim'de F.Bahçe'ye ceza sahası dışından iki gol atan Sneijder'in ardından ikinci oyuncu oldu.

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