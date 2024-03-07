Rize maçı öncesi 3 şok

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesinde üç stoperinden gelen şokla sarsıldı. Bir süredir sakatlığını tam olarak atlatamayan Abdülkerim Bardakcı, üst arka adalesinde ağrıları devam ettiği için dün idmana çıkamadı. Beşiktaş derbisinde sahanın en iyi ismi olan Davinson Sanchez de ağrılarından dolayı dünkü antrenmana katılamadı. Kasık ağrısı nedeniyle tedavi gören Kaan Ayhan da idmanda yer almadı. Üç oyuncu, yarınki Çaykur Rizespor maçında oynamayabilir. Teknik direktör Okan Buruk, sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edilecek. G.Saray'da Victor Nelsson haricinde stoper kalmadı.