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Mauro Icardi resmen kayıp

İlk 9 haftada 10 kez fileleri sarsan tangocu, 2 gol attığı Beşiktaş derbisi sonrası 15 maçta 3’ü penaltıdan 4 defa sahne alabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Mauro Icardi resmen kayıp

G.Saray'ın yıldızı Icardi, son haftalarda düşüşte. Sezona geçen sezon bıraktığı yerden, gollerini atarak başlayan 31 yaşındaki forvet son haftalarda sessiz kaldı. Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol bir asistle 11 gole direkt katkı veren Arjantinli yıldız, 21 Ekim'de oynanan ve 2 gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından eski formuna bir türlü kavuşamadı. Icardi, sakatlık yaşadığı Beşiktaş derbisinin ardından ligde 15 kez forma giydi. Bu periyotta dört kez fileleri sarstı, üç de asist yaptı. Mauro Icardi bu dört golün üçünü penaltıdan kaydetti.

MAÇ BAŞI ORTALAMASI 5.4

İlk 9 haftada İcardi, rakip ceza sahasında toplamda 57 kez ve maç başına 6.33 kez topla buluştu. Son 15 haftada ise rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı toplamda 81'e yükselirken, maç başı ortalamasını 5.4'e düştü. İlk dokuz haftada ve son 15 hafta arasında maç başı ortalama sayısında sadece 1 fark olsa da tangocu, Gaziantep FK sınavında 16 kez ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluştu. Aynı maçta savunma oyuncusu Victor Nelsson'un rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 3 oldu.

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