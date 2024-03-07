Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a birçok oyuncu transfer eden İtalyan menajer George Gardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpten alacaklı olduğu ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
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Ancak önce Zaniolo istenen rakamlara satılamadı, sonra da transferdeki isabet oranı tersine döndü.
SON GELENLER HAYAL KIRIKLIĞI
Gardi'nin aracılık ettiği Ziyech ile Ndombele hayal kırıklığı yarattı ve Okan Buruk çareyi takım içinden jokerler (Kaan ve Barış Alper) çıkarmakta buldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın iki sezonluk transfer operasyonu sonucunda George Gardi'ye güncel kurla 250 milyon TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüp, İtalya piyasasına hakim ünlü menajere 7.5 milyon Euro'luk alacağı için ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.
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