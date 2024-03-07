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Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a birçok oyuncu transfer eden İtalyan menajer George Gardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpten alacaklı olduğu ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:24
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Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

İki yıldır Galatasaray'ın yıldız transferlerine İtalyan menajer George Gardi aracılık ediyor.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı getirerek sarı-kırmızılı kulüple iş yapmaya başlayan Gardi, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile icraatlarına devam etti.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Transferdeki başarı oranıyla güven kazanan Geroge Gardi, "Sezon sonunda en az 25 milyon Euro'ya satacaksınız" diyerek Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödenmesini sağladı.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Ancak önce Zaniolo istenen rakamlara satılamadı, sonra da transferdeki isabet oranı tersine döndü.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

SON GELENLER HAYAL KIRIKLIĞI

Gardi'nin aracılık ettiği Ziyech ile Ndombele hayal kırıklığı yarattı ve Okan Buruk çareyi takım içinden jokerler (Kaan ve Barış Alper) çıkarmakta buldu.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın iki sezonluk transfer operasyonu sonucunda George Gardi'ye güncel kurla 250 milyon TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalya piyasasına hakim ünlü menajere 7.5 milyon Euro'luk alacağı için ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.

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