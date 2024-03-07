Galatasaray'ın menajer Gardi'ye borcu ortaya çıktı!

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı getirerek sarı-kırmızılı kulüple iş yapmaya başlayan Gardi, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile icraatlarına devam etti.

Transferdeki başarı oranıyla güven kazanan Geroge Gardi, "Sezon sonunda en az 25 milyon Euro'ya satacaksınız" diyerek Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödenmesini sağladı.