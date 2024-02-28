Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech, sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş derbisinde kadroda olması beklenen Faslı yıldızın özel hayatında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hakim Ziyech, Hollanda'daki villasını satarak dev bir gelir elde etti. İşte detaylar...
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Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarda çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asiste imzasını attı.
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