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Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech, sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş derbisinde kadroda olması beklenen Faslı yıldızın özel hayatında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hakim Ziyech, Hollanda'daki villasını satarak dev bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:04
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech'in, Hollanda'daki villasını sattığı bildirildi. Milliyet'in Hollanda basınından derlediği habere göre, Faslı futbolcu ülkenin kuzeyindeki mülkü bundan dört yıl önce satın aldı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam

Faslı yıldızın Vinkeveen'deki satın aldığı villa 515 metrekare yaşam alanı, iki kata yayılmış toplam on oda, ev sineması, şelaleli sonsuzluk havuzlu ısıtmalı açık yüzme havuzu ve wellness alanını barındırıyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam

2020 yılında yaklaşık 4 milyon euroya satın aldığı villayı futbolcunun 7,5 milyon euroya satışa çıkardığı, sonunda 6 milyon 966 bin euroya sattığı belirtildi. Hakim Ziyech'in, satın aldığı dönemde üzerinde 4,5 milyon euro ipotek bulunan villadan, yaklaşık 2,5 milyon euro kâr elde ettiği ifade edildi.

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