Galatasaray'da Hakim Ziyech'e dev gelir! İşte o rakam

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech'in, Hollanda'daki villasını sattığı bildirildi. Milliyet'in Hollanda basınından derlediği habere göre, Faslı futbolcu ülkenin kuzeyindeki mülkü bundan dört yıl önce satın aldı.

Faslı yıldızın Vinkeveen'deki satın aldığı villa 515 metrekare yaşam alanı, iki kata yayılmış toplam on oda, ev sineması, şelaleli sonsuzluk havuzlu ısıtmalı açık yüzme havuzu ve wellness alanını barındırıyor.